Перов (Сигалаева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов (Сигалаева) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сигалаев Сергей Викторович

Мать: Сигалаева (Понарина) Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Николай Иванович

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Николай Иванович

Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Николай Иванович

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