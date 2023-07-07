Перов (Сигалаева) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перов Николай Иванович
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перов Николай Иванович