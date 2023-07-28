Kashin Yury
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1962
Отец: Kashin Evgeny
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kashin (Kashin) Natalia
Развод
Неизвестно
Жена: Marina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marina
Рождение ребёнка
10.10.1982
Сын: Kashin Aleksandr
Мать ребёнка: Marina
Рождение ребёнка
30.09.1984
Сын: Kashin Aleksey
Мать ребёнка: Marina