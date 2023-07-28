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Kashin Yury

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1962

Отец: Kashin Evgeny

Мать: Kashina (Kashina) Elektrina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kashin (Kashin) Natalia

Развод
Неизвестно

Жена: Marina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marina

Рождение ребёнка
10.10.1982

Сын: Kashin Aleksandr

Мать ребёнка: Marina

Рождение ребёнка
30.09.1984

Сын: Kashin Aleksey

Мать ребёнка: Marina

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