Габбаз Улы Гали
Место рожденияд.Тутаево, Апасатовский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев Хабибулла
Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев Халиулла
Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мазитова) Мясуфа
Смерть
Неизвестно