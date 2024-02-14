Габбаз Улы Гали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габбаз Улы Гали

Место рождения

д.Тутаево, Апасатовский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиев Хабибулла

Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиев Халиулла

Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мазитова) Мясуфа

Смерть
Неизвестно

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