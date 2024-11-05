Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Иоаннова-Иванова) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1858 ст.
Отец: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Яков Иоаннович (Иванович)
Бракосочетание
11.07.1876 ст.
Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Лаптева (Яковлева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лаптев (Яковлев) Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.
Сын: Лаптев (Яковлев) Стефан Петрович
Отец ребёнка: Лаптев (Яковлев) Петр Яковлевич
Смерть
Неизвестно