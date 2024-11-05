Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Иоаннова-Иванова) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева-Антонова-Ерофеичева (Иоаннова-Иванова) Дарья Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.02.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1858 ст.

Отец: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Яков Иоаннович (Иванович)

Мать: Антонова (Емельянова) Анисья Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.07.1876 ст.

Муж: Лаптев (Яковлев) Петр Яковлевич

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Лаптева (Яковлева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лаптев (Яковлев) Петр Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.

Сын: Лаптев (Яковлев) Стефан Петрович

Отец ребёнка: Лаптев (Яковлев) Петр Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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