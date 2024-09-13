Альден Анна
Место рождения
Дата рождения16.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1989
Дочь: Альден Малин
Отец ребёнка: Юханссон Ларс
Рождение ребёнка
09.09.1989
Сын: Альден Якоб
Отец ребёнка: Юханссон Ларс
Рождение ребёнка
29.04.1993
Сын: Альден Никлас
Отец ребёнка: Юханссон Ларс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юханссон Ларс