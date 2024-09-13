Альден Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альден Анна

Место рождения

Стокгольм

Дата рождения

16.08.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1989

Дочь: Альден Малин

Отец ребёнка: Юханссон Ларс

Рождение ребёнка
09.09.1989

Сын: Альден Якоб

Отец ребёнка: Юханссон Ларс

Рождение ребёнка
29.04.1993

Сын: Альден Никлас

Отец ребёнка: Юханссон Ларс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юханссон Ларс

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