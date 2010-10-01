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Москалюк Данил Андреевич
Москалюк Данил Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Москалюк Андрей
Мать
Ермакова Анна Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2010
Отец:
Москалюк Андрей
Мать:
Ермакова Анна Владимировна
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