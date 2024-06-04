Шаунина (Кудашева) Матрена Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1848
Дочь: Гулина (Шаунина) Акулина Петрова
Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Шаунин Иван Петров
Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шаунина) Анна Петрова
Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)
Смерть
После 1850