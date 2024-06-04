Шаунина (Кудашева) Матрена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаунина (Кудашева) Матрена Никифорова

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Кудашев Никифор Афанасьев

Мать: Кудашева Акулина Филимонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаунин Григорий Петров

Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1848

Дочь: Гулина (Шаунина) Акулина Петрова

Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шаунин Василий Петров

Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шаунин Иван Петров

Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шаунина) Анна Петрова

Отец ребёнка: Шаунин Петр Кирсанов (Хрисанфов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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