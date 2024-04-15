Щербаков Леон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Леон Васильевич

Щербаков Леон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Щербаков Василий Минаевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1841
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close