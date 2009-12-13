Аронова (Кузнецова) Евдокия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронова (Кузнецова) Евдокия Порфирьевна

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Место рождения

Гляднево, Леденгский район, Северный край

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

13.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Кузнецов Порфирий Николаевич

Мать: Кузнецова Дарья Арсеньтьевна

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Аронов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Аронов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Аронов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Аронов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
05.12.1959

Дочь: Аронова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Аронов Сергей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аронов Сергей Константинович

Смерть
13.12.2009
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