Аронова (Кузнецова) Евдокия Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти13.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Рождение ребёнка
02.08.1954
Отец ребёнка: Аронов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Аронов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
05.12.1959
Дочь: Аронова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Аронов Сергей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2009