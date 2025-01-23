Отец Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Дочь: (Полякова) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: (Гусакова) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
1996
Сын: Поляков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: (Гусакова) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
2004
Мать ребёнка: (Гусакова) Ольга Викторовна