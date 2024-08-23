Богатырев Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Богатырев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Богатырева Наталья Яковна
Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Богатырева Мавра Яковна
Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Богатырев Афанасий Якович
Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна
Смерть
Неизвестно