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Богатырев Яков Иванович

Место рождения

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Богатырев Иван

Мать: Богатырева Дарья Даниловна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Богатырева Наталья Яковна

Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Богатырев Антон Якович

Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Богатырева Мавра Яковна

Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Богатырев Иван Якович

Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Богатырев Афанасий Якович

Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Богатырев Максим Якович

Мать ребёнка: Богатырева Агафия Семеновна

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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