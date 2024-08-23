Богатырева Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Богатырева Наталья Яковна
Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Богатырева Мавра Яковна
Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Богатырев Афанасий Якович
Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович
Смерть
Неизвестно