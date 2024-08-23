Богатырева Агафия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева Агафия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Богатырева Наталья Яковна

Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Богатырев Антон Якович

Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Богатырева Мавра Яковна

Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Богатырев Иван Якович

Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Богатырев Афанасий Якович

Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Богатырев Максим Якович

Отец ребёнка: Богатырев Яков Иванович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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