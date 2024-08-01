Юринова (Гультяева) Екатерина Трифоновна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринов Илларион Семёнович
Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович
Бракосочетание
17.01.1872 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1872 ст.
Дочь: Юринова Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.
Дочь: Юринова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович
Смерть
Неизвестно