Юринова (Гультяева) Екатерина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Гультяева) Екатерина Трифоновна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринов Илларион Семёнович

Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1872 ст.

Муж: Юринов Семён Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1872 ст.

Дочь: Юринова Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.

Дочь: Юринова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Юринов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.

Сын: Юринов Моисей Семёнович

Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.

Сын: Юринов Наум Семёнович

Отец ребёнка: Юринов Семён Фёдорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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