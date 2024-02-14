Губайдуллин Исхак
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Губайдуллин Абдулла
Мать: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Самерханова (Губайдуллина) Хава
Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма
Рождение ребёнка
1935
Сын: Губайдуллин Хамит
Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне