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Губайдуллин Исхак

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Губайдуллин Абдулла

Мать: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Самерханова (Губайдуллина) Хава

Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма

Рождение ребёнка
1935

Сын: Губайдуллин Хамит

Мать ребёнка: Губайдуллин Фатыма

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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