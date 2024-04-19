Юдина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Василий

Рождение ребёнка
1803

Сын: Юдин Евфимий Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Юдин Козьма Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Юдин Архип Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Юдин Агап Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1850

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