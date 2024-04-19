Юдина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Юдин Агап Васильевич
Отец ребёнка: Юдин Василий
Смерть
До 1850