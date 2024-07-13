Лобанова Таисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова Таисия

Лобанова Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

со слов отца
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лобанов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Лобанов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Лобанов Владимир Иванович

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