Лобанова Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
со слов отца
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лобанов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Сын: Лобанов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Лобанов Владимир Иванович