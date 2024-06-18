Пронина Мавра Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.10.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Политыкина Прояева (Пронина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович
Родилась 1 апреля. Уяр назывался ст Клюквино (Клюквенная)
Рождение ребёнка
25.03.1910
Дочь: Данилова (Пронина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Литомина (Пронина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович
Карымово, Красноярский округ, Сибирский край
Родилась 21.11.1921 года в с. Карымово, Красноярский край, Партизанский район. Записали на 3 года раньше, чтобы могла пойти на работу.
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.10.1951