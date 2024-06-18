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Пронина Мавра Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Иван Семенович

Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Политыкина Прояева (Пронина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Родилась 1 апреля. Уяр назывался ст Клюквино (Клюквенная)
Рождение ребёнка
25.03.1910

Дочь: Данилова (Пронина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Литомина (Пронина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Семенович

Карымово, Красноярский округ, Сибирский край
Родилась 21.11.1921 года в с. Карымово, Красноярский край, Партизанский район. Записали на 3 года раньше, чтобы могла пойти на работу.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пронин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.10.1951

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