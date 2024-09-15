Рядинский (Ряденской) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1682
Отец: Рядинский (Ряденской) Василий
Мать: не указана
В 1 РС 1723 года - 40 лет. (фактически 1722 год) РГАДА 350-2-4065, л. 3-3 об. Книга переписная посадских людей г. Яблонов
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Рядинский (Ряденской) Никита Иванович
Мать ребёнка: не указана
В 1 РС 1723 года - год. (фактически 1722 год) РГАДА 350-2-4065, л. 3-3 об. Книга переписная посадских людей г. Яблонов
Упоминание
1722
В 1 РС: По свидетельству и переписке 722-го году от коволерии Нижегородцкого полку полковника Чернышева штап- и обор-афицеры: Живет своим двором в приходе церкви Знамения Пресвятыя Богородицы, торгово... Показать все
Смерть
Неизвестно