Рядинский (Ряденской) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинский (Ряденской) Иван Васильевич

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Рядинский (Ряденской) Василий

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 1 РС 1723 года - 40 лет. (фактически 1722 год) РГАДА 350-2-4065, л. 3-3 об. Книга переписная посадских людей г. Яблонов
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Рядинский (Ряденской) Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 1 РС 1723 года - год. (фактически 1722 год) РГАДА 350-2-4065, л. 3-3 об. Книга переписная посадских людей г. Яблонов
Упоминание
1722
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 1 РС: По свидетельству и переписке 722-го году от коволерии Нижегородцкого полку полковника Чернышева штап- и обор-афицеры: Живет своим двором в приходе церкви Знамения Пресвятыя Богородицы, торгово... Показать все
Смерть
Неизвестно

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