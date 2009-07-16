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Мысякин Фёдор Сергеевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.10.1934

Дата смерти

16.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1934

Отец: Мысякин Сергей Григорьевич

Мать: Мысякина Пелагея Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мысякина Анастасия Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.12.1962

Сын: Мысякин Станислав Фёдорович

Мать ребёнка: Мысякина Анастасия Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мысякина Анастасия Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
16.07.2009
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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