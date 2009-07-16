Мысякин Фёдор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1934
Дата смерти16.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1962
Сын: Мысякин Станислав Фёдорович
Мать ребёнка: Мысякина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мысякина Анастасия Ивановна
Смерть
16.07.2009