Васнецова Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Васнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Васнецов Иван Семенович
Работа или профессия
Неизвестно