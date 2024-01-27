(Сысоева Susoeff) Мария Martha Matronya Евсеевна Efsaevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева Susoeff) Мария Martha Matronya Евсеевна Efsaevna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

1839 г.р.

Дети

Около 1863 г.р.
Около 1865 г.р.
Около 1867 г.р.
Около 1869 г.р.
Около 1871 г.р.
Около 1873 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Сысоев Susoev Евсей Efsae Прокофьевич

Мать: Сысоева Надежда

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Parasha Meesevna-Moses

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Conovaloff Artom Musay-Moses

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Anooshka Meesevna-Moses

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Conovaloff Alexay Musay-Moses

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Manya Meesevna-Moses

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Dunya Meesevna-Moses

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Рождение ребёнка
?.09.1876

Дочь: Conovaloff Fenya (Fannie) Moseivna

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Fundahla, Russia
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Bogdanov Mary Moiseivna

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Russia
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