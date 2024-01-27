(Сысоева Susoeff) Мария Martha Matronya Евсеевна Efsaevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Parasha Meesevna-Moses
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Conovaloff Artom Musay-Moses
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Anooshka Meesevna-Moses
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Conovaloff Alexay Musay-Moses
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Manya Meesevna-Moses
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Dunya Meesevna-Moses
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Рождение ребёнка
?.09.1876
Дочь: Conovaloff Fenya (Fannie) Moseivna
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Fundahla, Russia
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Bogdanov Mary Moiseivna
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Моисей Кузьмич
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia