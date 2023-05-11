Фурсова (Кузьмина) Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кузьмина) Пелагея Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1892 ст.

Муж: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.

Дочь: Афанасьева (Фурсова) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.

Дочь: (Фурсова) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1896 ст.

Дочь: (Фурсова) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.

Дочь: (Фурсова) Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1900 ст.

Дочь: (Фурсова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Фурсов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.

Сын: Фурсов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1905 ст.

Дочь: (Фурсова) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1906 ст.

Сын: Фурсов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Дочь: (Фурсова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.

Сын: Фурсов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1914 ст.

Сын: Фурсов Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.

Сын: Фурсов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1918

Дочь: (Фурсова) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Фурсов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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