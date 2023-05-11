Фурсова (Кузьмина) Пелагея Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Афанасьева (Фурсова) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Сын: Фурсов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Дочь: (Фурсова) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Иванович