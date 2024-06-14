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Денисова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Ермил Миронович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Денисов Михаил Ермилович

Отец ребёнка: Денисов Ермил Миронович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Денисова) Василиса Ермиловна

Отец ребёнка: Денисов Ермил Миронович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Денисов Алексей Ермилович

Отец ребёнка: Денисов Ермил Миронович

Смерть
Неизвестно

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