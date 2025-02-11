Астрелина (Мухатаева) Ефросинья Матвеевна
женский, родилась 1835
умерла 10.04.1908
ОтецМухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
МатьМухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Астрелин Назарий Евдокимович1827 г.р.
Дети
Астрелин Максим Назариевич21.01.1863 г.р.
Астрелин Евфимий Назариевич27.03.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1863
Сын: Астрелин Максим Назариевич
Отец ребёнка: Астрелин Назарий Евдокимович
Рождение ребёнка
27.03.1864
Сын: Астрелин Евфимий Назариевич
Отец ребёнка: Астрелин Назарий Евдокимович
Смерть
10.04.1908