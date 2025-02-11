Астрелина (Мухатаева) Ефросинья Матвеевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Астрелина (Мухатаева) Ефросинья Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла 10.04.1908

Отец
Мухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
Мать
Мухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Астрелин Назарий Евдокимович1827 г.р.
Дети
Астрелин Максим Назариевич21.01.1863 г.р.
Астрелин Евфимий Назариевич27.03.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Мухатаев Матвей Фёдорович

Мать: Мухатаева Наталья Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрелин Назарий Евдокимович

Рождение ребёнка
21.01.1863

Сын: Астрелин Максим Назариевич

Отец ребёнка: Астрелин Назарий Евдокимович

Рождение ребёнка
27.03.1864

Сын: Астрелин Евфимий Назариевич

Отец ребёнка: Астрелин Назарий Евдокимович

Смерть
10.04.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.