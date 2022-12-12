Манохина Феоктиста Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти05.02.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1870
Причина смерти: От горячки
Похороны
06.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя