Манохина Феоктиста Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохина Феоктиста Захаровна

Манохина Феоктиста Захаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

05.02.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.02.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
06.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close