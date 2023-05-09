Сенчук Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенчук Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.?

Сын: Сенчук Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сенчук Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчук Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Сенчук Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Сенчук Зинаида Андреевна

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