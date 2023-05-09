Сенчук Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.?
Сын: Сенчук Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сенчук Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчук Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Сенчук Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Сенчук Зинаида Андреевна