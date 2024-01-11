Арут ARUТ ՀԱՐՈԻԹ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арут ARUТ ՀԱՐՈԻԹ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арташ ARTASH ԱՐՏԱՇ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серёж SEROJ ՍԵՐՈԺ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жорик JORIK ԺՈՐԻԿ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламара LAMARA ԼԱՄԱՐԱ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донара DONARA ԴՈՆԱՐԱ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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