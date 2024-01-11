Арут ARUТ ՀԱՐՈԻԹ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арташ ARTASH ԱՐՏԱՇ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серёж SEROJ ՍԵՐՈԺ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жорик JORIK ԺՈՐԻԿ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламара LAMARA ԼԱՄԱՐԱ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донара DONARA ԴՈՆԱՐԱ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно