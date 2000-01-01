Меркушева Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Макаравна
Отец ребёнка: Меркушев Макар Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Настасья Макаравна
Отец ребёнка: Меркушев Макар Михайлович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Меркушев Макар Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816