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Меркушева Варвара Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Макаравна

Отец ребёнка: Меркушев Макар Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Настасья Макаравна

Отец ребёнка: Меркушев Макар Михайлович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Меркушев Архип Макарович

Отец ребёнка: Меркушев Макар Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Макар Михайлович

Смерть
После 1816
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