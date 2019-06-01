Бабаева Вера Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1934
Дата смерти01.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.196
Дочь: Бабаева Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Бабаев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
25.11.1963
Сын: Бабаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бабаев Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2019