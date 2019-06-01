Бабаева Вера Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Вера Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1934

Дата смерти

01.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.196

Дочь: Бабаева Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Бабаев Владимир Георгиевич

Рождение
08.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1963

Сын: Бабаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бабаев Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Владимир Георгиевич

Смерть
01.06.2019
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