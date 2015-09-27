Бабаев Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1934
Дата смерти27.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.196
Дочь: Бабаева Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Бабаева Вера Савватеевна
Рождение
11.08.1934
Рождение ребёнка
25.11.1963
Сын: Бабаев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бабаева Вера Савватеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева Вера Савватеевна
Смерть
27.09.2015