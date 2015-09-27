Бабаев Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1934

Дата смерти

27.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.196

Дочь: Бабаева Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Бабаева Вера Савватеевна

Рождение
11.08.1934

Отец: Бабаев Георгий Георгиевич

Мать: Бабаева Клавдия (Галина) Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1963

Сын: Бабаев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бабаева Вера Савватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Вера Савватеевна

Смерть
27.09.2015
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