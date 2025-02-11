Мартенкина Василиса Егорова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартенкина Василиса Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла 20.03.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Мартенкин Алексей Ларионов1826 г.р.
Дети
Александра Алексеева1849 г.р.
Мария Алексеева1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартенкин Алексей Ларионов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Мартенкин Алексей Ларионов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Мартенкин Алексей Ларионов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мартенкин Семён Алексеев

Отец ребёнка: Мартенкин Алексей Ларионов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Смерть
20.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От чахотки

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