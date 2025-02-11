Мартенкина Василиса Егорова
женский, родилась 1827
умерла 20.03.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Мартенкин Алексей Ларионов1826 г.р.
Дети
Александра Алексеева1849 г.р.
Мария Алексеева1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Мартенкин Алексей Ларионов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Мартенкин Алексей Ларионов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Мартенкин Алексей Ларионов
Место жительства
1858
Смерть
20.03.1876