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Булгакова Марфа Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

31.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Булгаков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Булгакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Булгакова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Илья Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
31.12.1970
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