Булгакова Марфа Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти31.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Булгакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Булгакова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Димитриевич
Смерть
31.12.1970