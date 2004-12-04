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Смеликов Максим Игоревич
Смеликов Максим Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Смеликов Игорь Михайлович
1963 г.р.
Мать
Смеликова Ирина Викторовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2004
Отец:
Смеликов Игорь Михайлович
Мать:
Смеликова Ирина Викторовна
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