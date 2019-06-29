Смеликов Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смеликов Игорь Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1963

Дата смерти

29.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963

Отец: Смеликов Михаил Иванович

Мать: Смеликова Мария

Рождение ребёнка
24.12.1984

Сын: Смеликов Вячеслав Игоревич

Мать ребёнка: Смеликова Ольга

Рождение ребёнка
22.11.1993

Сын: Смеликов Денис Игоревич

Мать ребёнка: Смеликова Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
04.12.2004

Сын: Смеликов Максим Игоревич

Мать ребёнка: Смеликова Ирина Викторовна

Смерть
29.06.2019
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