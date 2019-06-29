Смеликов Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1963
Дата смерти29.06.2019
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963
Отец: Смеликов Михаил Иванович
Мать: Смеликова Мария
Рождение ребёнка
24.12.1984
Сын: Смеликов Вячеслав Игоревич
Мать ребёнка: Смеликова Ольга
Рождение ребёнка
22.11.1993
Мать ребёнка: Смеликова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
04.12.2004
Мать ребёнка: Смеликова Ирина Викторовна
Смерть
29.06.2019