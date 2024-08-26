Задошенков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Заичкина (Задошенкина) Варвара Ильина
Мать ребёнка: не указана
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ГАРО 803-1-537, Х. Большой, Покровская ц., 1875 год, лист 562, зап.13 ростовская мещанка
Смерть
Неизвестно