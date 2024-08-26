Задошенков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задошенков Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Заичкина (Задошенкина) Варвара Ильина

Мать ребёнка: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ГАРО 803-1-537, Х. Большой, Покровская ц., 1875 год, лист 562, зап.13 ростовская мещанка
Смерть
Неизвестно

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