Тищенко (Шнурко) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1941
Дата смертиОколо 22.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941
Отец: Шнурко Николай Никонович
Мать: Шнурко Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тищенко Анатолий Иванович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 22.11.2016