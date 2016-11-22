Тищенко (Шнурко) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Шнурко) Нина Николаевна

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Место рождения

Луков, Волинська область

Дата рождения

25.02.1941

Дата смерти

Около 22.11.2016

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941

Отец: Шнурко Николай Никонович

Мать: Шнурко Вера Михайловна

Луков, Волинська область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тищенко Анатолий Иванович

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Анатолий Иванович

Смерть
Около 22.11.2016
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