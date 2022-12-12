Шипкова (Шишкина) Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Шишкина) Агапия Ивановна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1876

Сын: Шипков Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1876

Дочь: Настасья Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1878

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Шипков Степан Степанович

Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1888

Дочь: Наталия Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Степан Федорович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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