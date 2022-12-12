Шипкова (Шишкина) Агапия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1876
Сын: Шипков Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1876
Дочь: Настасья Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1878
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович
Рождение ребёнка
24.10.1880
Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович
Рождение ребёнка
10.04.1883
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1888
Дочь: Наталия Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно