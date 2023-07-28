Фекла Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Агей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Харлам Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фома Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: София Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно