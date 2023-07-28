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Фекла Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Агей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Харлам Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фома Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: София Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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