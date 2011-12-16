Дәминов Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминов Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2011

Отец: Дәминов Тимур

Мать: Дәминова Алёна

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