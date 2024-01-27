(Corboff) Prascovia Nikitinivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Corboff) Prascovia Nikitinivna

Место рождения

Russia

Дата рождения

16.05.1890

Дата смерти

11.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1890

Отец: Коробов Corboff Никита Евдокимович

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Augusta William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

San Francisco, San Francisco County, California, United states
Иммиграция
06.08.1907
Прибытие в США. На параходе Hannover в город Galveston. Оттуда на поезде в Калифорнию. Ей было 18 лет. 6 авг 1907
Рождение ребёнка
15.12.1908

Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Samuel Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Лоскутов Loskutoff Nick William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
11.02.1920

Дочь: Прасковья Alice Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
16.04.1922

Дочь: Мария Mary Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Лоскутов Loskutoff William William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

Russia
Рождение ребёнка
24.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

San Francisco, San Francisco, California, United States of America
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

Смерть
11.03.1976
San Francisco County, California, United states
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