(Corboff) Prascovia Nikitinivna
Место рожденияRussia
Дата рождения16.05.1890
Дата смерти11.03.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Коробов Corboff Никита Евдокимович
Дочь: Augusta William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Samuel Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Сын: Лоскутов Loskutoff Nick William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Дочь: Прасковья Alice Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Дочь: Мария Mary Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Сын: Лоскутов Loskutoff William William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion