Гинда Николай Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГинда Николай Пантелеймонович

Гинда Николай Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1917

Жена: Гинда Анна Васильевна

Раздельное, Львівська область
дом 21/33
Рождение ребёнка
14.10.1926

Сын: Гинда Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Гинда Анна Васильевна

Раздельное, Львівська область
дом 21
Рождение ребёнка
21.10.1929

Дочь: Катерина Николаевна

Мать ребёнка: Гинда Анна Васильевна

Раздельное, Львівська область
дом 21
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close