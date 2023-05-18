Гинда Николай Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.11.1917
Жена: Гинда Анна Васильевна
дом 21/33
Рождение ребёнка
14.10.1926
Сын: Гинда Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Гинда Анна Васильевна
дом 21
Рождение ребёнка
21.10.1929
Дочь: Катерина Николаевна
Мать ребёнка: Гинда Анна Васильевна
дом 21
Смерть
Неизвестно