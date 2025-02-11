Тараканова Анастасия Наумова
женский, родилась 1835
умерла 19.09.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Тараканов Абрам Филиппов1837 г.р.
Дети
Тараканов Дмитрий Абрамов1870 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Тараканов Дмитрий Абрамов
Отец ребёнка: Тараканов Абрам Филиппов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.09.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область