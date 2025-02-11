Тараканова Анастасия Наумова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Тараканова Анастасия Наумова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла 19.09.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Тараканов Абрам Филиппов1837 г.р.
Дети
Тараканов Дмитрий Абрамов1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Абрам Филиппов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Тараканов Дмитрий Абрамов

Отец ребёнка: Тараканов Абрам Филиппов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.09.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От родов

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