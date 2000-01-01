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Богданова Мария Ильишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1950

Сын: Богданов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Богданова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Богданов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
28.04.1954

Дочь: Богданова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
28.12.1956

Дочь: Богданова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Богданов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Богданов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1963

Дочь: Богданова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Богданов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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