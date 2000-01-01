Богданова Мария Ильишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1950
Сын: Богданов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Богданова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Богданов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
28.04.1954
Дочь: Богданова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
28.12.1956
Дочь: Богданова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Богданов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Богданов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1963
Дочь: Богданова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Богданов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно