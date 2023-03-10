Аминов Хатып Лябибович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аминов Лябиб
Мать: Аминова Халида
Бракосочетание
Около 1965
Жена: Аминова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1966
Мать ребёнка: Аминова Зоя Николаевна
Узбекистан
Рождение ребёнка
12.03.1970
Дочь: Аминова Нелля Хатыповна
Мать ребёнка: Уткина Зоя Николаевна
Термез
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайфутдинова Эльвира
Мать ребёнка: Аминова Гульшат
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильченко Алсу Хатыповна
Мать ребёнка: Аминова Гульшат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминова Гульшат