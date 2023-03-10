Аминов Хатып Лябибович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминов Хатып Лябибович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминов Лябиб

Мать: Аминова Халида

Бракосочетание
Около 1965

Жена: Аминова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.1966

Сын: Аминов Андрей Хатыпович

Мать ребёнка: Аминова Зоя Николаевна

Узбекистан
Рождение ребёнка
12.03.1970

Дочь: Аминова Нелля Хатыповна

Мать ребёнка: Уткина Зоя Николаевна

Термез
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайфутдинова Эльвира

Мать ребёнка: Аминова Гульшат

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильченко Алсу Хатыповна

Мать ребёнка: Аминова Гульшат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминова Гульшат

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