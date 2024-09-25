Полунина (--) Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Феодор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1860 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/69
Рождение ребёнка
23.07.1861 ст.
Отец ребёнка: Полунин Андрей Степанович
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/45
Рождение ребёнка
20.03.1864 ст.
Дочь: Ковылькова (Полунина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Полунин Андрей Степанович
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/10
Рождение ребёнка
14.04.1867 ст.
Сын: Полунин Аристарх Андреевич
Отец ребёнка: Полунин Андрей Степанович
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/99
Восприемник
22.03.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/47
Восприемник
09.07.1873 ст.
вдова https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/82
Смерть
Неизвестно