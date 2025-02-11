Цыганов Захар
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1881, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ушкова Матрена Захаровна Цыганова1862 г.р.
Березина Акилина Захаровна Цыганова1863 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ушкова Матрена Захаровна Цыганова
Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Березина Акилина Захаровна Цыганова
Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ремезова Анастасия Захаровна Цыганова
Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мякишева (Цыганова) Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна
Смерть
До 1881