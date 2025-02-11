Цыганов Захар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Захар

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1881, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ушкова Матрена Захаровна Цыганова1862 г.р.
Березина Акилина Захаровна Цыганова1863 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ушкова Матрена Захаровна Цыганова

Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Березина Акилина Захаровна Цыганова

Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ремезова Анастасия Захаровна Цыганова

Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Цыганов Андрей Захарович

Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мякишева (Цыганова) Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Цыганова Анисья Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1881
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.