Цыганова Анисья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Анисья Артемьевна

Место рождения

Канадей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ушкова Матрена Цыганова

Отец ребёнка: Цыганов Захар

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Березина Акилина Цыганова

Отец ребёнка: Цыганов Захар

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ремезова Анастасия Цыганова

Отец ребёнка: Цыганов Захар

Рождение ребёнка
1871

Сын: Цыганов Андрей Захарович

Отец ребёнка: Цыганов Захар

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мякишева Евдокия Цыганова

Отец ребёнка: Цыганов Захар

Смерть
Неизвестно
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