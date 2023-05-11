Цыганова Анисья Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ушкова Матрена Цыганова
Отец ребёнка: Цыганов Захар
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Березина Акилина Цыганова
Отец ребёнка: Цыганов Захар
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ремезова Анастасия Цыганова
Отец ребёнка: Цыганов Захар
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Цыганов Захар
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мякишева Евдокия Цыганова
Отец ребёнка: Цыганов Захар
Смерть
Неизвестно