Посохина (Некрасова) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1852
Муж: Посохин Петр Федоров
Рождение ребёнка
22.10.1853
Отец ребёнка: Посохин Петр Федоров
Рождение ребёнка
18.10.1856
Дочь: (Посохина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Посохин Петр Федоров
Рождение ребёнка
24.12.1861
Дочь: (Посохина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Посохин Петр Федоров
Смерть
Неизвестно