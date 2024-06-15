Посохина (Некрасова) Параскева Петрова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Некрасова) Параскева Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1852

Муж: Посохин Петр Федоров

Рождение ребёнка
22.10.1853

Сын: Посохин Стефан Петрович

Отец ребёнка: Посохин Петр Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1856

Дочь: (Посохина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Посохин Петр Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1861

Дочь: (Посохина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Посохин Петр Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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