Хильдеберт приёмный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильдеберт приёмный

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

650

Дата смерти

662

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
650

Отец: Гримоальд старший

Мать: не указана

Смерть
662
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