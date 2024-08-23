(Никулина) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никулина) Зинаида Петровна

(Никулина) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Никулин Пётр Васильевич

Мать: Никулина (Башкирова) Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.