(Никулина) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно